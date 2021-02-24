樹德國小新建校舍規劃地下一層、地上五層建築，包括普通教室12間、特殊教育教室1間、專科教室4間、資訊教室2間、圖書室1間、行政辦公室9間、防空避難室兼停車空間6間。（台中市教育局提供／馮惠宜台中傳真）

地方企盼已久，台中市南區新設樹德國小終於在24日正式動工，預計111年8月可以完工、9月可對外招生；台中市政府24日在南區復興北路與樹德二巷交叉口舉行「文小66：樹德國小新建校舍動土典禮」，市長盧秀燕坦言：這是他競選市長時的政見之一，更是地方里長以及民代超過10年以上的心願。

台中市南區在高鐵、台鐵鐵路高架化及捷運綠線等建設下帶動區域發展，吸引大量人口，學童就學人數逐年增加，樹義、信義、和平等國小已達飽和，地方爭取在文小66基地興建國小；盧秀燕親自出席這項盛會，他強調，「教育預算不能省！」南區長期以來學校不足，市府從107年陸續投入1億9980萬元設立樹德國小，預計111學年度就可正式對外招生，另外，樹德國小旁的樹德非營利幼兒園去年9月啟用，公立幼兒園加上公立小學，讓南區基礎教育系統更完整。

教育局長楊振昇表示，樹德國小預計招收12班、約300人，此次工程將興建地下一層、地上五層建築，包括普通教室12間、特殊教育教室1間、專科教室4間、資訊教室2間、圖書室1間、行政辦公室9間、防空避難室兼停車空間6間；另為維護生態，工程規劃保留基地旁水圳及既有樹木，維護生態藍綠帶，打造大樹下的小學堂。

這場樹義國小動土典禮，當地里長：樹德里長余銘記、樹義里長莊郁雄、國光里長陳雅惠等人都出席見證，台中市東南區議員除何敏誠外皆親自出席，市議員邱素貞表示，她自2005年當選台中市議員即積極爭取，經過16年努力，終於完成心願；而鄭功進則坦言，樹德國小的開工動土，只是深耕在地特色教育的第一哩路，他也建議，應同步加速盤點南區的公有空間進行活化再利用。

(中時 )