行政院農業委員會水土保持局舉辦「企業誠信暨採購廉能座談會」，強調水保工程採購透明機制，並以公開、透明運行模式辦理作業。（農委會提供／馮惠宜台中傳真）

行政院農業委員會水土保持局推動整體性治山防災、大規模崩塌防減災及農村再生等業務，每年工程件數平均高達1300餘件；為了讓社會民眾了解業務工程的績效及強化採購廉政透明措施，日前特別舉辦「企業誠信暨採購廉能座談會」，強調水保工程採購透明機制，並以公開、透明運行模式辦理作業。藉以化解民眾可能的疑慮，提升政府施政形象。

水土保持局南投分局長陳榮俊表示，藉由這次舉辦與廠商座談會，邀集與機關往來廠商及地區檢察、廉政、調查、審計、NGO或地方團體等人員共同參與建構多向溝通平臺，以擴大結合公、私部門力量，公開機關採購透明機制與廉政法規，強化外部監督效能，建立廉政夥伴關係，讓公務員能安心執行職務、維護廠商合理權益、民眾獲得優質公共建設及政府妥善監督稽核，以提升本局清廉形象。

這次的座談會水保局副局長王晉倫親臨指導，並由陳榮俊主持，會中首先公開機關年度採購簡述、專題引言（企業誠信、行政透明或國際廉政趨勢，採購弊端或貪瀆案例解析，本局工程採購透明機制簡介，企業誠信暨採購廉政法規），透過綜合座談意見交流等程序，強化同仁或廠商對企業誠信、採購或廉政法規的認識與瞭解，期以深化公私部門人員的廉潔知能。

(中時 )