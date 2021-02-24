職棒球迷的心聲高雄市政府聽到了！2021年中華職棒再次回歸澄清湖棒球場，為促進球迷進場觀賽的便利性，同時提升澄清湖棒球場進場觀賽人數，並鼓勵使用大眾運輸工具節能減碳，高雄市政府特別從熱身賽開始安排免費接駁專車，希望能夠服務更多球迷，鼓勵大家一起進場支持職棒賽事。

2020年受新冠肺炎疫情影響，中職各球團以其主場排定賽程，以致原定於澄清湖球場舉辦的例行賽全數取消。高雄市政府在去年底即與各球團及聯盟洽談，今年市府團隊非常振奮，期待可與市民及球迷們，一起在澄清湖球場營造「高雄，我們的主場」。

高雄市政府將自2月26日起至3月9日止，共8場熱身賽事提供捷運衛武營站至澄清湖棒球場的交通接駁服務，鼓勵球迷及市民朋友搭乘高雄捷運轉乘，相關訊息如下，歡迎球迷多加利用。

★接駁車資訊

去程：捷運衛武營站5號出口（建軍站公車站）→澄清湖棒球場(下車處於大埤路廣場前)

返程：澄清湖棒球場（上車處於公園路上勞工育樂中心公車站）→捷運衛武營站5號出口（建軍站公車站）

(中時 )