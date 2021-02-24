就任典禮由國民黨台中黨部主委林敏霖（左）宣布陳政顯當選黨團第三任書記長並頒發聘書。（盧金足攝）

台中市議會國民黨團新團隊就定位，遍及山海屯等地，教育、婦女、青年、原住民等城鄉領域。（盧金足攝）

台中市議會國民黨團幹部就任，台中市府團隊出席致意，力促府會和諧。（盧金足攝）

台中市議會國民黨團幹部就任，台中市長盧秀燕表示，齊心為民謀福祉。（盧金足攝）

台中市議會國民黨團書記長陳政顯呼籲民眾盡速加入藻礁公投連署，為台灣珍貴的生態環境盡心力。（盧金足攝）

台中市議會國民黨團第三屆第3任幹部24日就任，議長張清照、副議長顏莉敏、市長盧秀燕及市府局處首長到場祝賀，書記長陳政顯率新任黨團幹部持續為地方民眾發聲，強化與市府進行政策溝通，加速市政建設，也呼籲民眾盡速加入藻礁公投連署，為台灣珍貴的生態環境盡心力。

國民黨團日前舉行黨團會議，公推第二任書記長陳政顯、執行長吳瓊華續任，新獲聘的四位副書記長，分別是代表市區、山、屯及原住民的張廖乃綸、冉齡軒、林碧秀及黃仁議員，替大台中各地方提出市政建言，並聘請黃健豪議員擔任副執行長，與執行長吳瓊華協同運作黨團事務，讓議事運作經驗實質傳承。

就任典禮由國民黨台中黨部主委林敏霖宣布陳政顯當選黨團第三任書記長並頒發聘書。

林敏霖強調，黨團在陳政顯領導下，在食安、環保等攸關民生的議題替市民大力發聲，希望新任幹部繼續協助書記長，讓黨中央與地方的政策聯繫與落實更佳順利。

國民黨中央黨部副祕書長顏寬恒、立委楊瓊櫻出席，喊話為2022年大選拚出好成績，陳政顯期盼之後市府與黨團的事前聯繫溝通能夠更佳順暢，讓市政建設在府會充分合作下蒸蒸日上，今年是犇向幸福，明年能虎虎生風。

陳政顯也呼籲民眾盡速加入藻礁公投連署，為我們台灣珍貴的生態環境盡一份心力。

台中市議長張清照表示，感謝過去一年來所有黨團幹部及市議員協助，未來將偕同新任幹部一同監督市政建設，為市民謀取最大福利。

盧秀燕率副市長、祕書長及局處首長到場祝賀，她表示，黨團在民主政治中扮演重要角色，促進議會順利，也是府會和諧的中間橋梁，市府對於黨團及議員的鞭策會持續虛心受教，齊心為市民謀福祉。

盧秀燕表示，各黨團在民主政治中扮演重要角色，包括促進議會施作更順利、促進府會關係更和諧、協助市政建設推動等，她代表市府感謝各位黨團幹部、市議員給予市府的指導、鞭策及協助，相信未來在黨團新任幹部帶領下，問政會更順利，市府也會虛心受教，為台中市民的福祉共同努力。

(中時 )