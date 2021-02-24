國內造紙大廠「永豐餘」新屋廠日前遭地方人士控訴排放廢氣，今日新屋區永安、下田等4里長也到員工宿舍外陳情，要求身為低汙染企業的廠方釋出誠意，與地方協調回饋金一事，否則將率眾前往工廠「參觀」。永豐餘總公司也發出5點聲明回應，強調工廠運作絕對合法、合乎環保標準，相關資料與數據也已準備齊全，願意和鄰里面對面溝通。

永豐餘首先表示，日前有心人士惡意散發新屋廠污染的不實消息，永豐餘已至警政單位報案，對於部分居民受誤導要求回饋金一舉感到十分遺憾，公司也已準備好所有資料及數據，提供所有民眾了解，鄰里若有需求，也將派員出席協調會說明。

第二，新屋廠所有設備及製程均合乎國家及國際環保標準，無論廢棄物來源、選用及連續24小時空氣排放品質監測數據等，一切標準均合乎國家政府機關要求，絕無戴奧辛產生及重金屬污染，在異味、SO2及NOX等空氣污染物皆符合空氣污染物排放標準，倘若民眾持有具體汙染事實，歡迎提供。

第三，永豐餘新屋廠是合法守規的正派經營公司，無論是汽電共生、沼氣發電、SRF鍋爐，均為響應政府綠能政策並嚴格遵循國家法令規範，對於居民認為電廠發電應提撥回饋金，純屬誤解，永豐餘新屋廠為造紙業，汽電共生鍋爐屬產汽的能源設備，並非電廠亦不適用電業法，故無依電業法提撥回饋金之問題。

第四，永豐餘也針對居民指稱燃燒廢輪胎一事，強調永豐餘新屋廠的汽電共生設備，響應政府號召處理廢棄物並重視環保，汽電共生設備通過國家檢驗合格，連續24小時空氣排放品質監測數據完全符合環保標準。

最後，永豐餘也強調，新屋廠在地31年來，一直以來都秉持著回饋鄉里的心與鄉親相處，優先聘任在地居民，廠內員工六成為在地人，無論是資收戶寒冬送暖、社區國中小學獎學金、地方社團與活動、鄉里婚喪喜慶的關懷都從不間斷，也因此新屋廠一直積極協助鄰里建設與回饋鄉里。

(中時 )