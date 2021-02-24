(左起)普台高中校長林秋惠、南投狀元林均翰及班導連傑開心合影。（普台高中提供／黃立杰南投傳真）

南投縣數一數二的中興高中，才剛創下校史紀錄，有9名以學生以「特殊選才」管道錄取前段班國立大學，24日學測放榜再創佳績，383名考生中，石濬瑋獲四科達頂標，總和最高級分56級分，可望進入理想頂大。另外，洪睿廷也達頂標，四科總級分54級分。統計四科總級分達前標以上學生共43人，佔學生數11％，大放異彩。

洪睿廷國中時成績就相當優異，會考成績可上中一中，然而考量繁星升學管道優勢，當時他以中興高中為第一志願。個性穩定的睿廷，入學後為了維持較佳的在校排名，他每個科目均相當認真的學習，穩紮穩打的態度，反應在他的繁星校排上，總共14個科目的四學期成績，他有驚人的13個科目是校排第一。今日學測成績公佈，睿廷可望錄取心目中的第一志願—台大醫藥學群。

中興高中高分群人數頗多，國文達頂標91人、英文達頂標28 人、數學達頂標26人、自然達頂標15人、社會達頂標81人。另有多位學生單科拿下15滿級的同學，在今年國英數自都超難的情況下，著實不易。另外，對照去年四科總分百分比累計人數，中興今年四科總分達頂標人數成長了75％，四科總分達頂標人次成長了 125％。

此外，在5科選4科的考試制度下，南投縣私立普台高中林均翰仍考5科，衝出75滿級分的好成績，名副其實的「南投狀元」。陳潁、黃柏凱71級分、袁孟華70級分，15位達全國頂標63級分，皆為普台國中小直升學生，普台今年學測表現再續輝煌。

林均翰以台大醫學工程系為目標，小一起就讀普台，是各項競賽的常勝軍，多次入圍全國決賽，在全國語文競賽、全國英文單字決賽、中小學科學展覽會、數理及資訊學科能力競賽中脫穎而出，也錄取「台大高中物理科學人才培育計畫」，成績傲視群雄。

(中時 )