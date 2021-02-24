美國聯邦眾議院民主黨第二號人物霍耶爾（Steny Hoyer）今天表示，眾議院將於2月26日針對總統拜登（Joe Biden）推出的1兆9000億美元抗疫紓困案進行投票表決。
霍耶爾今天在推特發文指出：「美國民眾都強烈支持這項法案，我們正迅速採取立法行動。」
眾議院預算委員會昨天已通過這項紓困案；通過更多紓困措施，以減緩2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情帶來的經濟負面影響，是民主黨籍總統拜登的優先要務。
雖然民調顯示，美國民眾希望有更多經濟支持，但在國會僅有些微過半優勢的民主黨與共和黨之間，對於如何提供最佳方案有著嚴重分歧。
美國的2019冠狀病毒疾病死亡病例數在本週突破50 萬人大關，且有數以百萬計的民眾因為疫情失業。
這項全面性的法案意圖刺激美國經濟，並執行拜登的提案，為COVID-19疫苗和其他醫療設備提供更多資金。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1100224
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。