法德兩國對阿斯特捷利康疫苗產生疑慮，在官員趕緊想辦法確保德國人拒打的疫苗不會浪費時，歐盟執委會主席范德賴恩掛保證說，她將樂於施打AZ疫苗。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）與英國牛津大學合作開發的AZ疫苗，是目前歐盟國家普遍核准的3款疫苗之一，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在內的歐洲高層官員，最近對AZ疫苗作出不利評語，外界日益擔憂可能拖慢接種速度；歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）因而有此一說。

本月稍早，馬克宏表示，英國如此之快授權AZ疫苗使用，是在冒風險。德國官方研究也發現證據，雖然疫苗有效，但AZ疫苗比其他兩款主要疫苗具有更嚴重的副作用。

范德賴恩告訴「奧格斯堡大眾報」（Augsburger Allgemeine）：「我會毫不猶豫注射AZ疫苗，正如同接種莫德納（Moderna）疫苗、輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗一樣。」

在德國，民眾普遍偏好施打德國研發的BioNTech疫苗，導致未使用的AZ疫苗量增加，官員與政治人物都急著想辦法確保疫苗不會浪費。

柏林的社會事務參議員布雷騰巴赫（Elke Breitenbach）說，沒有使用的疫苗應該提供給住在柏林緊急收容所的3000名遊民。她告訴馮克媒體集團（Funke media group）：「我們不應忘掉沒有遊說團體替他們發聲的人。」

德國內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）稍早表示，沒有使用的疫苗將交給警察。

此外，阿斯特捷利康公司今天表示，今年第2季，公司在歐盟的供應鏈僅能配送給歐盟一半的預期數量。

阿斯特捷利康發言人告訴法新社，公司的「歐盟供應鏈會努力增產」，並將運用公司「在全球產能，以達成今年第2季供應歐盟1.8億劑的疫苗」。

發言人又說，「阿斯特捷利康預期提供的疫苗，約一半將來自歐盟供應鏈」，不過，其餘部分將從國際供應網來補足。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1100224

(中央社)