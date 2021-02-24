由傑尼斯「嵐」人氣成員二宮和也領銜主演，將全日本「最會拍全家福的男人」淺田政志，他感動人心真實故事給搬上大銀幕的電影《淺田家！》，可說是轟動日本獎季的話題之作。尤其藍絲帶獎今日（2／24）公佈得獎名單，本片不僅獲得「日本電影年度十大佳片」肯定，導演中野量太更獲得「最佳導演獎」榮耀。此外，獲獎不斷的這部佳作，在日本三重縣津市取景拍攝，也獲得當地居民與各機關熱情支持，更在上週榮獲「第11屆日本外景拍攝大賞」最高榮耀「最佳外景拍攝」肯定。導演領獎時，更也透露當地的「鰻魚飯」，成為他朝思暮想的美味。而這部獲獎不斷的電影，也即將在3月5日於全台感動獻映。

創立於1950年的「藍絲帶獎」，由東京七大報電影記者所組成的「東京電影記者會」所選出。因為歷史悠久與嚴格評選標準，廣被認為是最具權威性的電影獎項之一，不論對提名或得獎者都具備重大意義。《淺田家！》日前獲得藍絲帶獎「最佳影片」等五項大獎入圍，成為最多入圍電影成為話題。而在藍絲帶獎今日（2／24）公佈的得獎名單當中，本片也不缺席，一舉獲得「日本電影年度十大佳片」肯定，導演中野量太更獲得「最佳導演獎」榮耀。

曾執導過《幸福湯屋》、《漫長的告別》等片，深獲影迷喜愛的中野量太，這次是首度獲得藍絲帶獎肯定。他對得獎也謙虛表示：「311震災已經過了10年。歷經痛苦之後，我接下來想拍攝能讓人歡笑的娛樂作品。這不是件容易的事，但我很想這樣做。」他並進一步補充：「得獎對我是很大的鼓勵，電影導演是個不知道什麼時候會被需要的工作。這次獲得導演獎肯定，讓我覺得還可以繼續在這條路上堅持下去。」

另一方面，獎勵電影外景拍攝的「日本外景拍攝大賞」，也在上週公佈得獎名單。本獎項從2019年12月至2020年10月31日所發行或播放的電影與戲劇作品中選出，共有30部作品與52個區域獲得提名，並根據外景拍攝地調查、六千人的總體調查，以及專家們的檢視而選出。在三重縣津市取景拍攝的《淺田家！》，便擊敗多部優秀作品，獲得本屆最高榮耀「最佳外景拍攝」肯定。導演中野量太也前往領獎，並笑稱當地的鰻魚，成為他在拍攝時的最美回憶：「津市的鰻魚真好吃！表皮酥脆，肉質鬆軟，在拍攝空檔的時候，我白天吃鰻魚飯，晚上也吃鰻魚飯，而且米飯也非常美味。」

尤其本片所刻劃的真實人物淺田政志，本身就是三重縣津市出身。製片小川真司出於「想拍一樣是三重縣出身攝影家的故事」立場，推出這部感動人心的佳片，也獲得當地民眾與各單位的熱情支持。尤其主角在片中熱愛全家Cosplay拍攝全家福，一張「消防隊」為名的照片，攝影地點就在當地的消防署。此外，男主角常常在防波堤上思考人生，電影便在當地風光明媚的防波堤取景，更成為淺田本尊經常前往的回憶之地。

(中時 )