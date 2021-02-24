大學學測24日寄發成績單，今年數學、英文科題目偏難，桃園市復旦高中學生傅渝翔拿下75滿級分；另學生陳睿岩、宮郁辰選擇考4科（國英數自）同樣繳出60滿級分成績，表現優異。

傅渝翔是復旦國中部直升高中部學生，他高中三年沒有補習，依照學校還有自己擬定的讀書計畫，雖然今年數學科偏難，但這是他的強項，應考時仔細閱讀題目不慌張拿下滿級分。他第一志願台大電機，姊姊也是復旦高中學生，去年學測考4科拿下60級分滿級分，目前就讀台大資訊相關學系。

陳睿岩第一志願是醫學系，英文是他的強項，在學校時曾參加模擬聯合國社團，練就聽說讀寫的能力，對學測有很大幫助。

校方表示，另一位4科滿級分的宮郁辰是該校重考生。今年數理及語文班共8班4科平均總分達49級分，各科滿分人數為國文48人、英文42人、數學17人、自然51人、社會46人，尤其英文科題目偏難滿級分人數有42人，學生表現優異，這些學生均可於大學申請入學第一階段錄取台、清、交或醫學系等一流校系。

(中時 )