網友曬出46歲媽媽的美照，讓眾多網友高喊：我可以！（截自Dcard）

網路不時會出現「曬爸爸」、「曬媽媽」風潮，現在又有一名網友分享自己的凍零美魔媽，表示媽媽雖然46歲，但一點也看不出來，不但仙氣飄飄，且身高172公分，又高又漂亮，讓原PO每次跟朋友介紹都覺得很驕傲。照片曝光後，媽媽實在太熱門，原PO還得補充說明：「現在不徵爸，謝謝」。

一名女網友在Dcard發表《她不是我姊姊 是我媽媽啦》一文，表示媽媽已經46歲了，但保養的還不錯，每次出去大家都會問「你們是姐妹嗎～長得不太像ㄟ～」，原PO說小時候聽到真的很想把那些人捶死，但是現在每次跟朋友介紹媽媽時都很驕傲，覺得媽媽真的又高（172公分）又漂亮。

原PO說，大家以為媽媽很早生，但其實媽媽26歲生她很正常；除了漂亮之外，原PO更讚媽媽獨立，不管是電燈不亮還是水不熱，「只要叫媽媽，媽媽都可以馬上用好」，害自己回到家就什麼都不行。

這篇文章獲得熱烈迴響，登上熱門榜，眾多網友回應：「你媽我可以」、「妳媽長得比我年輕也太美」、「所以怎麼保養的 保養產品交出來ㄚ」、「這是我看過媽媽系列最漂亮也最凍齡的！」、「女兒，最近錢還夠用嗎」、「這算是媽媽系列很優秀的吧，之前的幾乎只曬年輕時，但這個是46歲了！」、「太美了吧！所有媽媽文裡面我只服這篇！」。

因為實在太熱門，原PO還得補充說明：「意外⋯⋯⋯謝謝大家喜歡我媽媽（咦）真的超意外⋯⋯還有現在不徵爸爸⋯⋯謝謝大家⋯⋯⋯」。

(中時新聞網)