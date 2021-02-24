全球新冠疫情雖然趨緩，但英國、南非、巴西變種病毒株仍肆虐，日前國內也出現3例染巴西變種病毒的確診個案，為了防範變種病毒在大型活動釀成社區傳播風險，中央流行疫情指揮中心宣布，3月1日起參加大型集會活動得繼續全程戴口罩。

今天指揮官陳時中宣布解禁各項措施，重開國門，包括恢復非本國籍人士持居留證入境、桃園機場轉機、低風險、中低風險國家入境的短期商務客可申請縮短居家檢疫，另外也恢復外籍人士有條件到台灣就醫。

然而指揮中心去年12月24日公告的「參加大型集會活動之民眾應全程佩戴口罩並遵守飲食規定」原實施至今年2月28日止，但變種病毒株仍可能造成社區傳播風險，因此3月1日起大型集會活動仍要全程戴口罩。

陳時中表示，考量目前各國陸續傳出變異病毒株，為避免因辦理大型活動造成社區傳播風險，3月1日起，民眾參加大型集會活動期間仍應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食；未佩戴口罩或任意飲食，經工作人員勸導不聽者，由違反義務行為地之地方政府依傳染病防治法第70條第1項規定，處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

(中時新聞網)