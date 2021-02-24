元大投信23日董事會才通過前總經理黃昭棠請辭的職位，自110年2月23日起至主管機關核准生效前，由鄭宗祺以執行副總經理身分代理總經理職權。但同時間資深副總張美媛也低調閃電請辭，預計將在本周五離開任職十年的元大投信。

元大投信近年來穩坐ETF市場龍頭，引發同業紛紛積極發展ETF市場，由於前總經理黃昭棠離職已經引發市場紛紛揣測其最新動向，如今有ETF市場豐富經歷的張美媛也低調請辭，是否引發投信市場ETF人才的大輪動備受關切。

(工商 )