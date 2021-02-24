林佳龍4訪淡江大橋 主橋塔今首支基樁打設 力拚2024年完工（戴上容攝）

淡江大橋預計在2024年底完工通車，公路總局24日上午舉行「淡江大橋主橋塔首支基樁打設祈福儀式」，交通部長林佳龍第四度視察工程表示，淡江大橋取代關渡大橋功能，能減少台二線車流負擔，與台61、64、15線道和淡北道路串連成大路網，帶動淡海新市鎮開發。

「淡江大橋主橋塔首支基樁打設祈福儀式」24日上午於淡江大橋淡水端舉行，立委洪孟楷、陳歐珀和新北市議員鄭宇恩、陳偉杰、鄭戴麗香與蔡錦賢等人都到場參加，林佳龍慢到15分鐘表示，是早上出席2021觀光節頒獎典禮，臨時決定多頒幾個獎項才晚到。

公路總局西部濱海公路北區臨時工程處處長詹益祥簡報表示，淡江大橋重量由主塔下58支基樁承受，設置基樁有一定難度，基樁完工後，接著開挖水面下16.4公尺深進行樁帽工程，完工後再設置橋塔．此階段預計在2024年8月完工，橋塔設置同時會同步進行橋面工程，淡江大橋力拚2024年底完工。

林佳龍說，淡江大橋通車啟用後會取代關渡大橋的功能，可減少台二線3成的車流，屆時台61線、台64線、台15線快速道路連接、淡北道路可以把所有景點結合起來，加上大眾運輸串聯成四通八達的路網，帶動淡海新市鎮以及周邊八里台北港、桃園航空城、林口A7產業園區等區域發展。

林佳龍說，淡江大橋就像把淡水河兩岸的「兩顆珍珠」淡水和八里，串成珍珠項鍊，全世界都在關注這項札哈·哈蒂的作品，淡水近日入選台灣經典小鎮3.0，未來通車後的煙火、雲門舞集演出，相信很多人仰慕而來，交通部做好超前部屬，在疫情嚴峻時做好觀光交通建設，迎接疫後觀光。

(中時 )