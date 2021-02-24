泰國政府向中國科興公司採購的武漢肺炎疫苗首批20萬劑今天運抵泰國。總理帕拉育親自到機場迎接疫苗，他表示未來將有更多疫苗運抵，以利泰國達到群體免疫目標。

泰國公共衛生部與中國的科興生物技術公司（Sinovac Biotech）簽訂採購協議，採購200萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，首批20萬劑今天早上由泰國國際航空（Thai Airways）專機從北京載運至泰國蘇凡納布（Suvarnabhumi Airport）機場。

帕拉育（Prayut Chan-o-cha）、副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）及公共衛生部多名官員今天到機場迎接泰航從北京載運抵泰的20萬劑科興疫苗。

帕拉育表示，今天首批疫苗抵達泰國是歷史性的一刻，政府努力按照既定時間表獲得疫苗，未來會有更多疫苗送抵泰國，數量足夠讓泰國達到群體免疫的目標。

科興預計3月底前再交付80萬劑，4月底前交付100萬劑。

除了科興疫苗，泰國公共衛生部轄下的國家疫苗研究院（National Vaccine Institute）還向英國製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）採購疫苗，阿斯特捷利康的11萬7000劑疫苗也會在今天送抵泰國。

帕拉育日前表示，疫苗抵泰之後，政府約需要2到3 天時間準備施打疫苗的事宜，一切就緒之後，他隨時準備率先接種疫苗。

由於科興疫苗對於年齡18到59歲之間的民眾保護力較佳，而帕拉育已經67歲。阿努廷昨天表示，帕拉育將接種阿斯特捷利康的疫苗。民族報（The Nation）報導指出，各界預期阿努廷將會接種科興疫苗。

根據公共衛生部初步規劃，疫苗首批施打對象包括8萬名醫護人員和鄉村醫療志工、2萬名疾病管制相關領域的工作人員、90萬名高風險民眾包括患有潛在疾病和慢性病患者及60歲以上老年人。

(中央社)