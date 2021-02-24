海星高中本次學測榜首徐來佑，第二、三類群4科加總則為56級分，預估可順利錄取國立台清交等頂尖大學。（海星高中提供／羅亦晽花蓮傳真）

大學學測今放榜，許多大學校系以學測成績做為參採標準，且最多以4科（總考科5科）為限，其中花蓮高中與花蓮女中本次以58級分為榜首，海星高中榜首則為56級分，四維高中則為53分，可望全數錄取國立頂尖大學。

花蓮高中表示，學測放榜前，校內已有7名學生錄取台清交等頂大大學，放榜後4科最高級分58級分1人，50級分以上學生人數達30人，是花蓮地區最多，其中58級分的廖祥羽是數理資優班學生，全校在校成績排名1％的學生，盼可順利經由繁星推薦管道，順利錄取台大化學系。

花蓮女中今年學測第二、三類學群四科總分達58級分1人，50級分以上16人，第一類學群4科總分達54級分1人，50級分以上6人；此外，本次學測達各科頂標人數分別為，國文71人、英文40人、數學25人、社會52人及自然27人。

海星高中指出，本次學測最高分的學生徐來佑，5科加起來共71級分，第二、三類群4科加總則為56級分，國文、英文、數學、社會、自然均達頂標，其中英文、社會、自然為滿級分，大學繁星推薦校內成績為前1％，預估可順利錄取國立台清交等頂尖大學。另，不分類群4科50級分以上共1人，可望錄取國立大學。各科頂標，國文5人、英文6人、數學5人、社會10人、自然5人，單科滿級分，英文3人、社會1人、自然1人。

四維高中表示，本次學測榜首廖奕瑋5科加起來共67級分，第二、三類群4科加總則是54級分，榜眼則是黃安榕，第一類學群4科總分為50分，其中社會15滿級分，2可望透過大學繁星推薦進入台清交成政等國立頂尖大學熱門科系。

(中時 )