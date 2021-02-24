台股護國神山台積電(2330)今日重摔2.5%出現連五黑、跌落金牛年最低，令多頭信心崩解，連續丟失16400、16300及五日線。美聯準會主席鮑爾暗示將持續寬鬆貨幣政策，隔夜美股漲跌不一，道瓊連3紅、那指續黑！台股今日在權王台積電(2330)跌跌不休衝擊下開低走低，雖有面板雙虎友達(2409)、群創(3481)及金融股苦撐，早盤雖一度翻紅，受累美股期貨盤帶頭走跌，陸、港、日、韓等亞股同步承壓，台股恐慌性賣壓傾巢而出，終場加權指數收在最低16212.53點、下跌230.87點，成交值來到史上第9大的3829.61億元。今日外資(不含外資自營商)賣超239.0443億元，投信買超7.3089億元，自營商賣超85.9341億元，三大法人賣超317.66億元。

台股今日因權王台積電(2330)積弱不振跌落金牛年最低，短短三天5日線、10日線及20日月線均告失守，加以聯電(2330)、聯發科(2454)、日月光(3711)等權值大咖同步繳械，壓抑指數表現，僅部分電子股獲買盤力挺，包括景氣循環股TFT面板族群因今年產業需求看好價格看漲，友達(2409)、群創(3481)逆勢勁揚，傳出利多消息的IC設計族群義隆(2458)、盛群(6202)雙雙走高，記憶體股以威剛(3260)、晶豪科(3006)表現較猛，太陽能股受惠政府挺綠能，茂迪(6244)、碩禾(3691)、達能(3686)、元晶(6443)暖洋洋。資金轉進傳產族群避險，以觀光、生技類股獲買盤青睞，金融股力守榮面，富邦金(2881)、國票金(2889)扮多頭前鋒。

原物料族群表現弱勢，造紙股永豐餘(1907)、榮成(1909)、寶隆(1906)、華紙(1905)賣壓沉重，鋼鐵股中鋼(2002)、新鋼(2032)、聚亨(2022)、官田鋼(2017)、中鴻(2014)、春源(2010)等全面走疲。高價股全面拉回整理，除市場聚焦的富邦媒(8454)開盤直接衝上千元，搶當台股八千金風光搶鏡，惜後繼無力僅收平盤，其餘七千金包括大立光(3008)、矽力-KY(6415)、信驊(5274)、祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、旭隼(6409)、亞德客-KY(1590)同遭提款悲情啜泣，成台股重挫的元凶之一。

外資對台股的態度以美股馬首是瞻，受到美科技股回落影響，外資隨之轉為保守，今日翻空賣超239.04億元。5日RSI為53.2，10日RSI為59.75，9日K值為77.6，9日D值為78.36，20日乖離率為1.85。台股今日因雙王台積電（2330）、大立光(3008)同步走跌拖累，加以聯電(2330)、聯發科(2454)、日月光(3711)等權值大咖跟進下殺，衝擊指數大跌逾200點，揮別5日線及16300點，短期技術面轉弱。分析師指出，台股短線因年線乖離大及月指標明顯過熱，大盤技術性拉回或震盪在所難免，外資開紅盤當日大買超後轉為調節，台積電等大型電子股短線略轉弱整理，顯示大盤短線不會再急漲，暫看16,200點至16,600點間高檔震盪。

分析師認為，美股近日因公債殖利率飆升拉回，特斯拉股價重挫，比特幣也急殺，市場投資氣氛降溫；台股在短短不到4個月內漲了4,033點，從技術面來，短線已有過熱跡象，半導體股、5G及電動車指標龍頭股都大漲一段，未來主流地位不變，但經過拉回整理過、籌碼換手後，才有機會展開一波攻勢。考量疫苗持續施打，歐美疫情趨緩，加上美國紓困案可望順利通過，Fed主席重申維持寬鬆基調，國際股市資金充沛，可逢低擇優布局，選股聚焦半導體、IC設計、漲價概念股、工具機、汽車零組件、高爾夫、生技等及第一季展望佳的業績題材股。

(時報資訊)