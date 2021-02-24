今年超大規模數據中心的資本支出表現如何？據亞系外資出具最新報告，預測全球網路/超大規模數據中心的資本支出，今年的年增仍有2位數達17%，金額約1229億美元。強勁的支出，主要是受於於超大規模數據中心的建置需求，以及互聯網業務總量的成長。去年4Q全球7大超大規模數據中心的資本支出317.35億美元，金額最大為亞馬遜的148.24億美元，其次為谷歌的54.79億美元，臉書排名第3為46.13億美元。

國內可望受惠超大規模數據中心資本支出擴增的業者，包括緯穎(6669)、廣達(2382)、神達(3706)、英業達(2356)、勤誠(8210)等。

據Synergy Research Group的新數據顯示，到2020年底，超大規模數據中心的總數增加到597個，自2015年底以來已經增加了一倍以上。在位置方面，美國繼續仍是占比最高的地區，概括了40％的主要雲和互聯網數據中心。接下來最受歡迎的地區是中國，日本，德國，英國和澳大利亞，合計佔總數的29％。

在過去的四個季度中，新數據中心在17個不同的國家/地區開業，其中美國，韓國，中國，加拿大，阿聯酋，印尼，義大利和南非的新增數據中心數量最多。在超大規模運營商中，亞馬遜，微軟和谷歌合計佔所有主要數據中心的一半以上。亞馬遜和谷歌在過去十二個月中開設了最新的數據中心，佔2020年新增數據中心的一半；此外甲骨文，微軟，阿里巴巴和臉書也相當活躍。

Synergy研究也顯示，所有超大規模數據中心中超過70％位於從數據中心運營商租用的設施中，或者由超大規模運營商的合作夥伴擁有，數據中心覆蓋範圍最廣的公司包括亞馬遜，微軟，谷歌和IBM。每個地區都有60個或更多的數據中心位置，在四個地區（北美，亞太地區，歐洲，中東和非洲和拉丁美洲）中的至少三個地區。甲骨文和阿里巴巴在數據中心的業務也很廣泛。其餘公司傾向於將數據中心主要集中在美國（蘋果，臉書，推特，eBay）或中國（騰訊，百度，京東）。

(時報資訊)