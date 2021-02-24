在那斯達克指數下挫之後，科技股湧現獲利了結賣壓，周三日本股市大跌，日經指數更是7天以來首度跌破具里程碑意義的3萬點大關。

周三收盤，日經225指數大跌1.61%，為29,671.70點，跌破上周攻克的3萬點重要心理關卡。

東證一部指數大跌1.82%，收在1,903.07點。

Resona Asset Management首席策略師Koichi Kurose表示，隔夜美股的劇烈震盪，讓日本的投資人對後市感到擔憂。疫苖開打帶動了資金輪動，使受到疫情重創的股票受到青睞。

隔夜美股三大指數僅有那斯達克指數收黑，道瓊指數與標普500指數都逆轉了盤中的重挫走勢，終場以小漲做收。

在日本，重量級的軟銀集團下挫5.2%，對日經指數的拖累最大。

晶片股亦為日經指數帶來壓力，發那科跌4.66%，東京威力科創跌2.74%，信越化學跌4.35%。

投資人憧憬經濟將逐步回復正常，包括百貨公司等經濟重啟題材受惠股走高，三越伊勢丹控股大漲5.19%，在日經指數中漲幅最大；其次為大葉高島屋漲4.94%，J.Front Retailing漲4.64%。

日本經濟大臣表示，由於疫情緩解，日本各地區政府已要求提前解除緊急事態措施，該措施原訂於3月7日結束。

鐵道股與航空股應聲走高，日本航空漲3.6%，全日空漲2.12%。東海旅客鐵道公司漲1.25%，儘管其上年度虧損擴大；東日本旅客鐵道漲0.80%。

(時報資訊)