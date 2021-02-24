根據統計，2020年疫情元年期間，越南胡志明市出口金額約428.1億美元。在疫苗問世接種率漸普及，與景氣漸上軌道後，2021年，胡志明誇下海口，力爭出口達492億美元，希望達成年增上看10%目標。
胡志明市元月中曾坦言，2020年儘管工業生產下降，商品銷量量比不上2019年水準。2020年工業和商業對地區生產總值（GRDP）貢獻率達35.3%，其中工業占19.6%，批發與零售業占15.7%。工商業對城市GRDP貢獻率為1.15個百分點。
2020年，胡志明市出口總額約達438.1億美元，與2019年同期相比增3.1%。進口額則為508.7億美元，年減1.1%。
胡志明市工貿局表示，2021年工業生產可望增5%，其中4個主要工業產業與2020年相比，可望增6.7%以上。商品零售總額可年增10%。至於出口額達492億美元，年增10%，進口額希望達571億美元，年增將上看11%。
(時報資訊)
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