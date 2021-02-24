台中市長盧秀燕表示，今年將持續推動很多重要市政，其中第一要務是讓台中捷運通車。（盧金足攝）

台中市議會國民黨團呼籲，市府要像以往維持一至二周試營運，再做全面性檢測新的聯結器軸心安全性，才能讓民眾有搭車的信心。（盧金足攝）

台中捷運綠線18列電聯車完成軸心更新與檢測作業，台北市長柯文哲三度到台中捷運綠線關切，甫連任台中市議會國民黨團書記長的陳政顯24日強調，不能只就台北市長柯文哲的信心就通車，柯文哲的信心不代表台中市民信心，恢復試營運後要再全面來檢測，安全無虞才能通車。

台中捷運綠線18列電聯車完成軸心更新與檢測作業，廠商川崎重工提送事件整體調查報告經北市府捷運工程局委員會審查通過，台中市府捷運故障審查委員會25日將舉行審查會，確認廠商所提改善方案安全有效。

陳政顯今日在台中議會國民黨團幹部就任典禮後受訪時表示，台中捷運綠線去年底試營運時，即因故障喊停，台中市府捷運故障審查委員會排定25日進行實質審查，不管何時可以再度試營運，市府一定要像以往維持一至二周的試營運，再做全面性檢測新的聯結器軸心安全性，才能讓民眾有搭車的信心。

「台中捷運綠線的安全，不能單就台北市長柯文哲的信心就通車，柯文哲的信心並不代表台中市民信心」，陳政顯呼籲市府，一定要恢復試營運後再做全面來檢測，安全無虞才能通車，這才是最重要的。

台中市長盧秀燕也表示，今年將持續推動很多重要市政，其中第一要務是讓台中捷運通車，台中捷運是全國捷運興建最久的捷運之一，市府面對困難就要挑戰、要解決。

(中時 )