雲林縣13、14年前電纜線失竊案極為猖獗，前警察局長戴天岳推廣以水管包覆電線再灌入泡棉膠，偷剪電線件數確實下降，隨著銅價下跌，犯案件數銳減，最近銅期貨價格飆到九年新高，偷電線案又死灰復燃。
2010年前十個月光是雲林縣台電的電纜線被偷剪近37萬3000多公尺電纜線，將近一條中山高速公路的長度，用電戶的損失難以估計。同一年，雲林縣警局破獲全台最大偷剪電纜線集團計74人，幾乎都是毒癮份子。
同一年兩名年輕人到莿桐鄉偷電纜線，一人剪一人撿，撿拾的年輕人遭電死。
西螺分局副分局長陳建伊表示，曾聽過一名原本偷剪電纜線維生的更生人演講，因剪電纜線遭高壓電擊，雙手都截肢，截肢後又以寶特瓶當絕緣體，手穿寶特瓶當義肢再接刀片，看起來像虎克船長，後來才完全斷絕惡習。
前警察局長戴天岳2007年曾要求每個派出所推廣電線包覆法，把電纜線穿入空水管，每隔1公尺鑽洞，把發泡劑灌入水管內，膨脹後變成硬物，電纜線不易被抽取出來，曾有效壓制偷剪歪風。
陳建伊說，此一原理就如車子上大鎖，增加行竊難度，以達到防竊效果；根據研究報告，偷車賊只要犯案時間超過30秒就會轉移目標。
一名員警表示，剪電線的毒癮犯占7成以上，他們為求變現，能賣多少是多少，哪怕電線桿到地下水井只有10幾公尺，能賣的銅線並不多。
(中時 )
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