以生產記憶晶片為主的慧榮科技，日前買下高鐵新竹站旁的1846坪土地，以40億經費，規畫興建地上21層、地下4層的大樓，估計可容納1500名員工，縮短前往台北總部的交通距離，預計2024年啟用，可望成為高鐵新竹站旁的新地標。

新竹縣長楊文科24日受邀出席動土典禮，他表示，慧榮科技在高鐵站旁興建總部，預計未來2、3年可提供至少500至1000個就業機會，也可與新竹縣政府所規畫的AI智慧園區呼應，與新竹地區的竹科、台元、鄰近的生醫園區結合，期望會有相乘效果。

慧榮科技董事長周邦基指出，慧榮源先從新竹市水利路的辦公室，搬遷至台元科技園區總部，全球員工人數超過1350人，未來成立新總部，期望能吸引更多IC設計與韌體研發人才加入，帶動竹北市成為半導體IC設計研發中心。

周邦基也表示，未來竹北總部除了辦公室之外，也設計專業的研發及測試實驗室，可提供更完整的設計服務，並為員工打造友善工作環境，可兼顧身心健康。

慧榮科技總經理苟嘉章說明，除竹北的總部外，慧榮也在計畫在台北市南港區打造台北企業總部，已獲得台鐵局推動動「台北市南港區玉成段二小段732地號土地」都市更新事業實施者案的最優申請人，期望未來兩地總部交通縮短更省力，也可節省往返兩地的開會時間，提供員工更舒適及便捷的環境，也提升整體研發效率及營運。

楊文科及立委林為洲、林思銘、竹北市長何淦銘等人，均受邀出席慧榮科技竹北企業總部的動土典禮，見證慧榮邁向新的里程碑，也期望透過科技界的發展，能使新竹縣、竹北市更加蓬勃。

(中時 )