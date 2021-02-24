昨晚（23）開獎第110000025期大樂透，1.1億頭獎1注獨得，由高雄市鳳山區青年路一段377號1樓「公博彩券行」開出。鳳山正好是無黨籍高雄市議員黃捷的選區，黃當晚即表示，得獎的人真的不是她、感謝親朋好友的關心，刻意的行為卻遭網友大酸「有種越描越黑的感覺」；趣味的互動，在網路引發高度迴響。

黃捷昨晚在臉書發文，引述大樂透1.1億頭獎由鳳山人1注獨得的新聞，表示：「感謝……親朋……好友……關心……得主……真的……不是……我。」並在下方特別標注「財神來敲我家門」、「鳳山人恭喜發財」。不料黃粉絲隨後卻在黃捷臉書官方社團轉貼此文，寫道：「議員有種越描越黑的感覺，難不成得主是……」暗指黃就是這期大樂透1.1億頭獎的得主。

關於黃捷到底是不是獎得主的話題，迅速在網路延燒。黃發文不到一日即獲得超過7300個讚、超過250則留言與數十次分享，網友紛紛回應：「得主是樓主？不要懷疑議員！」「不能懷疑議員…那我們只好懷疑小編了」、「還是明天開始有助理要請假了？」「中獎地點離服務處好近，懷疑助理有中獎不敢說」、「大樂透頭彩都已經開在高雄市鳳山區青年路一段了，我深深的覺得議員妳中頭獎的嫌疑很大……」

不僅如此，由於網路討論太熱烈，黃捷本人更出面爆料其實自己也有買彩券，這則「自爆留言」也迅速獲得近1100個讚，網友紛紛回應：「只是沒中」、「議員也想發大財吼？」「中了就可以苦民所苦睡到中午了」、「鳳山真的發大財了」、「想不到連議員也會買彩券」。

(中時新聞網)