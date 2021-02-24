聯準會（Fed）主席鮑爾重申，維持寬鬆貨幣政策，直到美國經濟前景改善。這番話帶動美股跌勢收歛，道瓊和標普500指數甚至收小紅，但亞股並不賞臉，包括台股、日韓股紛紛重挫1.4%~2.4%不等，而港股更受到調高股票印花稅衝擊，午盤過後一跌暴跌逾千點、殺破3萬點大關，引發牛年開市以來最大股災。

東網報導，香港財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案，宣布股票印花稅率由目前買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%。他指出，去年提及需要考慮新的收入來源或調整稅率，並逐步縮減一次性寬免措施的規模，儘管調升現有稅率可增加財政收入，但政府須小心選取。

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，提高印花稅稅率會增加交易成本，或會減少交易筆數，與目前全球主要市場減少股票印花稅稅率的大趨勢背道而馳，直言港府做法得不償失。

立法會金融服務界議員張華峰表示，業界理解疫情導致百業蕭條，港府財政承壓，但上調印花稅是「殺雞取卵」，亦不能將有關責任單獨加諸在金融業身上。

他認為，要增加來自印花稅的收入，最重要是建立合理的監管體制、良好營商環境、完善上市條例，讓更多企業來港上市集資，「做大個餅」自然能吸引全球資金到港投資，促使交易額增加，從而增加庫房收入。

港股午盤過後一度暴殺1009.22點或3.3%，暫報29623.42點。

(中時新聞網)