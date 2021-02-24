一位女網友在論壇上分享，親姊姊在和姊夫結婚前，因男方不避孕而墮胎一次，婚後狀態仍無改善，姊姊陸續誕下3子後又墮胎過3次，沒想到21日姊姊拿出顯示兩條紅線的避孕棒，她才發覺姊姊又再度懷孕，而這已是第8胎，且姊夫仍然要求墮胎。

女網友23日在論壇《Dcard》感情板上分享姊姊與姊夫的故事，她內文寫到，「我在我姊身上看到什麼叫愛到卡慘死」，原PO分享，姊姊與姊夫還在交往時，她就非常不喜歡對方，她認為男方完全沒在愛姊姊，也對姊姊不好。

原PO以懷孕作為舉例，姊夫在婚前就曾讓姊姊懷孕，第一次時，男方直接要求拿掉，不僅不打算負責也沒陪女生前往婦產科，姊姊也如同「鬼遮眼」般始終與男方交往。因男方堅持無套，姊姊很快地又懷上第二胎，男方一樣要求拿掉小孩，但因姊姊堅持生下來，男方才被逼得登記結婚。

無套性行為導致懷孕的狀況，婚後更加嚴重，男方完全沒有得到教訓，也因原PO姊姊體質非常容易受孕，一共生下3個小孩，但姊姊生完三個小孩後，陸續又懷上了5、6、7胎，通通以墮胎收場，原PO補充說明，「其中一次墮胎甚至在姊姊生日當天，姊姊哭爆，我也是後來才知道的。」

對於這次姊姊懷上第8胎，原PO早已多次責備過姊姊為什麼不戴套就上床，姊姊則回應，姊夫會趁不注意時中出內射，甚至這次姊姊很想留住，但姊夫不肯，害怕拿掉後會導致不孕，但姊夫也不願意結紮。

不僅如此，夫妻倆經常在小孩面前吵架，姊夫也會在小孩的面前動手打姊姊，小孩目睹全都嚇哭，原PO在文末勸世，「我很心疼，但也沒有辦法，只能拜託女孩們睜大眼睛看清楚，有些人真的就是不愛妳啊！也請大家愛惜生命，替小孩們想想吧。」

文章發布之後，引起網友譁然，「你永遠叫不醒裝睡的人」、「兩個都有問題」、「她怎麼會讓自己落到這個地步⋯⋯還不醒，偏偏又這麼容易懷孕」、「你姊是不是被你姊夫下降頭」、「聽到就覺得很傷身」、「愛上了，真的很難溝通」。

(中時新聞網)