末代課綱學測24日放榜，薇閣高中在號稱10年來最難的學測考題中，蟬聯佳績，全校共有11位滿級分，令人驚豔，而59級分以上則有30人，而11位滿級分的學生皆來自數學資優班，導師王經柏表示，在今年學測國文、英文、數學科難度都高的狀況下，學生能穩定表現，顯現平時紮實的功夫，優秀的程度。

薇閣中學11位滿級分同學分別為呂學凡、林沛慶、林承叡、林哲宇、林庭安、許牧涵、陳雨揚、陳宣睿、葉冠亨、廖聖凱、鄧立玨，其中，林庭安是個甜美清秀的女孩，在科展、演說、音樂、舞蹈、繪畫等，曾在台北市國語文競賽即席演說組奪得第2名、台北市合唱比賽第1名，各方面表現相當傑出。

薇閣中學表示，鄧立玨則是位主動積極的學生，屢屢擔任數資班長，不僅數理表現優異，多益英語測驗更獲925高分金質證書，更主動爭取到榮總員山分院的日照中心、復健室、急門診等擔任志工，服務偏鄉地區的老人及病患。

薇閣中學指出，林沛慶則對醫學上相當投入，除了在各養護中心及醫院的盡心力外，也曾尋求台大醫學系教授的指導，積極參與台灣公共衛生年會的論文發表，林沛慶善於觀察生活中的事物，期許自己要能兼具科學探索與人文關懷。

薇閣中學表示，陳雨揚熱愛文學與經濟領域，非常明確知道自己的方向，但更明瞭他必須有數理資訊等跨領域能力，才更能悠游在未來的鑽研中，因此他選擇持續待在數學資優班精進，同時，對於未來大學的途徑更將國內國外並進。

(中時 )