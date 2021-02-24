日本性感女神藤原紀香2016年梅開二度《半澤直樹》男星片岡愛之助，雖然一度不被外界看好，但女神悄悄幸福肥，有沒有嫁對人全寫在臉上。不過她被指胖了以後長出雙下巴，看起來較為老態，卯起來拚命運動減肥，近期曬出健身的成果照，已恢復年輕時的曼妙曲線，完全看不出已經50歲！

藤原紀香最近在臉書上傳自己在健身房運動的照片，畫面中她脂粉未施，臉頰泛出紅暈，氣色非常良好，身穿灰色細肩帶的內衣，搭配黑色短褲，除了大露白皙的肌膚，還有ㄦ字型的螞蟻腰，一雙筆直、修長的美腿也超漂亮，藤原紀香俏皮的對鏡頭比YA，無論是身材或是臉蛋都像少女。

另一張照片，藤原紀香穿著黑色小背心和貼身褲，整個人靠在健身器材上，以腰部當作平衡點，雙腿騰空打直，反覆動作維持身材曲線，她發文表示每天都全力以赴的接受訓練，以及剪了瀏海心情大好。網友看到女神健身的照片，不僅大讚50歲還有挺胸、纖腰和窈窕的身材太厲害了，也見識到想要有好體態，果然要付出許多努力。

事實上，藤原紀香保持身材的方式，除了管住自己的口、節制吃的量，以及每天上健身房運動，在家也會使用各種不同的健身器材鍛鍊局部，還會透過美容師按摩經絡穴道、疏通淋巴腺排毒、消除疲勞，讓自己保持在良好的狀態。

(中時新聞網)