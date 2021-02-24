根據國外研究顯示，3月是一年中毛髮最多的月份，9月和10月則是最少，所以有些人在秋天會發現掉髮量變多，這種因為季節變化造成的落髮為暫時性，毛囊沒有萎縮，只是進入休眠狀態，毛髮之後就會再次生長。那麼，換季洗髮精怎麼挑？

●脂漏性皮膚炎 日常作息會影響頭皮

皮膚科謝宗廷醫師指出，由於季節交替時溫度、濕度改變，加上現代人在龐大的工作壓力之下，除了生理性的落髮增加之外，容易出現頭皮屑、頭皮癢的「脂漏性皮膚炎」症狀。

生活作息不規律、壓力、熬夜等因素會影響頭皮油脂分泌，當油脂分泌多的時候，皮膚上之「皮屑芽孢菌」就會開始大量孳生，導致皮膚發炎、發癢，伴隨著搔抓，使得落髮問題加劇。

●治療脂漏性皮膚炎 洗髮精這樣挑

市面上許多宣稱有抗屑、止癢效果的洗髮精，其實有些屬於藥品，有些則屬於化粧品，使用時要注意。謝宗廷醫師指出，可治療脂漏性皮膚炎的藥品成分如下：

▶第一類：抗黴菌成分，可以去除皮屑芽孢菌，包含酮康唑（ketoconazole）、環吡酮胺（ciclopirox olamine）。

▶第二類：消炎成分，可抑制頭皮發炎、減少紅腫發癢，此類成分包含、焦油（tar）及含類固醇的洗髮精。

●含藥品成分洗髮精 使用正確才有效

含藥品成分洗髮精的正確使用方式為：先把適量洗髮精擠在手掌，搓揉起泡後壓在頭皮上，再輕輕按摩，停留在頭皮5分鐘後再洗掉，讓有效成分在頭皮充分作用；建議約2～3天使用一次，隔天用一般的洗髮精洗頭即可。

食藥署提醒，如果有相關困擾，可以先求診皮膚科醫師，再根據醫師指示選擇含有上述藥品成分洗髮精使用。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)