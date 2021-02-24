新北市長侯友宜回贈新北市牙醫師公會感謝狀。（王揚傑攝）

新北市牙醫師公會體恤警察同仁辛苦維護新北社會治安，去年底捐贈新北市警察局60萬元，警察局特別利用今（24）日舉行局務會報機會，由新北市長侯友宜代表致贈新北牙醫公會理事長顏國濱感謝狀，感謝新北牙醫公會讓新北市警察同仁多一層保障。

近日接連發生永和分局巡佐張國聖因公死亡及汐止分局警員張國強逝世，侯友宜表示，身為警察出身的市長，感念去年整年及這段時間同仁不眠不休捍衛治安和防疫的努力，尤其這段期間看到很多同仁因熬夜、勤務而不幸往生或受傷，他非常不捨和難過，所以特別到場給警察同仁加油打氣，也要求各級幹部，一定要體恤基層同仁，讓同仁輪休和各項福利人性化，該休息就休息，該放假就放假。

侯友宜說，基層同仁是第一線打擊犯罪的伙伴，他們身體健康、勤務正常，我們才有力量穩定社會治安，一來提醒同仁照顧好自己的身體，二來因我們是個團隊，同仁有狀況、有困難，大家要伸出援手，照顧他們的遺眷們，照顧需要被照顧的大小事，凝聚所有警察力量，讓所有警察夥伴能勇敢往前捍衛治安。

警察局長黃宗仁表示，警察是維護社會治安最重要防線，面對各種治安狀況承受龐大壓力，因此更需要民間團體支持和協助。新北市警局相當感謝新北市牙醫師公會的大力支持，公會捐款將使用於推動警政、維護治安、交通工作獎勵金、慰問金、法律扶助或其他警政相關工作等項目。

(中時 )