家住萬丹的88歲饒姓老翁，日前要從潮州騎機車回家時，因誤判車道，竟逆向騎上88快速道路。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

家住萬丹的88歲饒姓老翁，日前要從潮州騎機車回家時，因誤判車道，竟逆向騎上88快速道路。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

家住萬丹的88歲饒姓老翁，日前要從潮州騎機車回家時，因誤判車道，竟逆向騎上88快速道路。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

家住萬丹的88歲饒姓老翁，日前要從潮州騎機車回家時，因誤判車道，竟逆向騎上88快速道路，危險行徑嚇壞眾人、趕緊報警處理，潮州警分局獲報後，泗洲所警員立即前往攔停老翁機車，成功化解可能發生的車禍事件。

警方指出，22日下午13時許，饒姓老翁因誤判車道，而騎普通重機從竹田交流道出口逆向上匝道，幸經民眾舉報後，警員郭朝林立即在台8817.2K處將其攔停，未造成交通事故。

警方說，當下考量安全問題，郭員先勸老翁將機車放置一旁路肩處，並載他回駐地派出所，再協同警力返回快速道路將老翁的機車騎回派出所，至於罰單問題，因為有現場錄影存證，將會以逕行舉發方式告發老翁。

潮州警分局長黃國源呼籲，家有老人者應經常關心家中銀髮族是否仍適合繼續騎乘機車或駕駛汽車，如有出現無法安全駕駛情形應有替代之交通方式，也再次呼籲汽、機車用路人，應依標誌、標線、號誌指示行駛，如察覺有異或疑慮，應停靠於安全位置或處所，擺放警示標誌，撥打1968專線或110向警方請求協助，以免誤闖快速道路造成危險也避免受罰。

(中時 )