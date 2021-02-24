國民黨黨主席7月將進行改選，除中廣董事長趙少康宣布參選，江啟臣20日也宣布競選連任，強調要為國民黨在2022、2024找出最能勝選對象，扮演「造王者」角色，更允諾「不會參選2024總統」。對此，資深媒體人黃暐瀚今(24日)在臉書寫下，「江啟臣連任主席的機率，越來越高。」

宣布爭取連任的江啟臣說，去年國民黨大敗陷低谷，他從一開始就任時的「生存」，到體質的「調整」，再到邀社會支持力量回到國民黨的「壯大」，他不是國民黨復興之路的「過渡者」，而是立志以無私初心，為國民黨在2022與2024找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」。

江啟臣強調，打好2022勝選基礎，贏回2024全民信任，是國民黨最迫切的政治目標；他有信心成為國民黨的「桶箍」，以無私的初心、勇氣與承擔的革心，讓中華民國走向更光明與美好的未來。

對此，黃暐瀚24日在臉書指出，他認為黨主席競爭最後的結果將呈現，「趙少康參選主席的機率，越來越低；江啟臣連任主席的機率，越來越高。」有網友表達認同地說，「希望能走出舊思維，開創新局」、「非常支持，所謂成功不必在我」；但也有人直言，「前主席朱立倫比較強啦 選出來就知道」、「朱、江都沒能力出戰2024」。

(中時新聞網)