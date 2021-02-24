一個涵蓋綠電賣、買、交易平台成員的新組織「台灣綠電應用協會」(TAGET)，今日於台北舉行成立大會。未來將與美日三大國際再生能源認證機構合作，協助「Green-e」國際綠電認證在台落地，並建立可計算公益與環境成本的機制，助台販售「精品級綠電」。

台灣綠電應用協會首任理事長由友嘉集團總裁朱志洋出任，成員涵蓋綠電開發商、電子零組件業、紡織業、機械業廠商等70多家成員，持續擴充中，協會也與政府的國家能源憑證中心密切對口。

協會宣稱，成立的目的是推廣綠電，並居中做供需媒合。台灣綠電應用協會秘書長許博涵說明，對內將與國內八大工商團體合作，對外與美國CRS (北美資源方案解決中心)、REBA(再生能源買家聯盟)、日本JCLP(日本氣候領袖夥伴)三大推動再生能源機構合作，以促進「Green-e」國際綠電認證體系在台落地發展。

國內雖然已有經濟部發行的再生能源憑證(T-REC)，也就是綠電身分證，但許博涵強調，這僅能證明企業買的是綠電，工廠內用電實際是否百分百都用綠電，可宣稱自己符合國際再生能源倡議組織「R100」規範，無從得知。因此協會將協助建立市場檢核機制，並建構涵蓋公益與環境價值的「精品級綠電」，提升綠色價值。

他進一步以短中長期說明協會目標，短期內，先把綠電市場機制建的更完善，跟上述美日三大國際再生能源認證機構合作，建立符合國際「Green-e」綠電認證標章，符合廠商可以把LOGO打在面膜等產品上，有助外銷。

中期是推動綠電計畫的多元價值認證。許博涵說明，要讓綠電價值不是只有每度2、3元，是合生態環境、在地社區成本，善盡社會責任，所以要推動環境利益與社會公益檢核認證，把這些成本納入企業CSR(企業社會責任)、ESG(環社企治)的計算方式中，從而建立綠電多元價值認證，也就是他所說的「精品級綠電」。長期來說，則是結合智慧調度，最後綠電需求、供應端完整契合。

許博涵認為，在大量離岸風電於2025年前上來前，現有太陽光電、陸域風力等再生能源。不同於現在綠電開發商多把電賣給台電，協會希望推動企業尖峰時段多使用綠電，目標在2021到2024年間，綠電交易比例可以佔到2至3成。等2025年後離岸風電大量上來，占比再提升到6或7成。

雖然現在綠電交易量稀少，但他認為是有機會，因為像是全家便利超商與台電簽契約容量，可是夏天尖峰每度較貴會到5至6元，而太陽光電不過4到5元，引導改用綠電很有機會。

(中時 )