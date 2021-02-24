工業電腦業者凌華（6166）宣布MECS-6110邊緣伺服器通過CentOS上的IntelRSelect解決方案的通用客戶端設備（uCPE）認證，能在網路邊緣部署各種通訊、網路和代管服務。對服務供應商而言，通用多接取邊緣運算（MEC）邊緣伺服器是部署SD-WAN等虛擬網路功能時的首選平台。

MEC系統擁有邊緣運算處理資料的能力，相較於集中式資料中心，MEC系統具備低延遲、縮短反應時間及減少運算限制等優勢。

凌華指出，透過網路功能虛擬化（NFV）技術，MEC邊緣伺服器MECS-6110可使供應商不必採用多個專有通訊平台即可提供網路服務。在通用處理平台上運行MEC系統，亦可減少資本支出（CapEx），並透過以雲端為基礎的自動化和管理功能降低營運支出（OpEx）。

凌華網路和通訊事業中心總監葉建良表示，公司推出以IntelRSelect解決方案認證的通用客戶端設備uCPE為基礎的MEC伺服器MECS-6110邊緣伺服器，為網路和通訊服務供應商提供經過驗證的網路平台，以進行網路功能虛擬化。經過驗證、以開放式標準為基礎的凌華MECS-6110平台，讓客戶能專注於開發雲端和行動網路邊緣的新世代應用，客戶也因凌華與Intel技術的預先整合與驗證而受益。

IntelRSelect解決方案是經過預先定義的工作負載優化解決方案，能提供優化的可預測結果來決定配置，以減少基礎架構評估和部署的挑戰。這些參考設計經過OEM與ODM製造商認可、獨立軟體供應商（ISV）認證以及Intel驗證。MECS-6110搭載高效能的IntelXeonD處理器、優化軟體疊層（Softwarestack），為一款專為虛擬化網路及通訊應用而設計的高效能通用邊緣伺服器。

凌華表示，MEC邊緣伺服器系統位於網路終端，有別於資料中心，必須能在充滿挑戰的部署環境中運作。MECS-6110能夠防塵、防衝擊和耐震，同時也支援-5°C到+55°C的工作溫度範圍，1U系統深度為420mm，並預留所有I/O前置存取和雙FHFLPCIe擴充插槽，提供加速硬體使用，例如GPU、FGPA和QAT介面卡。

(工商 )