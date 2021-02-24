美國白宮今天表示，總統拜登和伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhemi ）談及本週美國駐巴格達大使館遭火箭彈攻擊一事，兩位領袖均表示要讓幕後主使「負起全責」。

法新社報導，白宮聲明指出：「總統申明美方對伊拉克主權和獨立的支持，也肯定總理的領導力。」

昨天至少有3枚火箭彈鎖定位於伊拉克首都巴格達戒備森嚴「綠區」的美國大使館；美國認定這場攻擊幕後黑手是伊朗。

白宮表示，拜登與哈德米討論近來對伊拉克和聯軍人員的幾場火箭彈攻擊事件，並同意要讓幕後黑手承擔全部責任。

「他們討論了促進兩國戰略對話，拓展其他關鍵議題雙邊合作的重要性。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美國對於近來發生在伊拉克的襲擊「感到憤怒」，並說美國將「對伊朗代理人襲擊美國人的行徑，追究伊朗的責任」。

他同時告訴記者：「我們不會發動猛烈攻擊及貿然升高衝突，如此只是正中伊朗下懷，助長他們進一步破壞伊拉克穩定的企圖。」

(中央社)