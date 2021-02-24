北市實踐大學簡姓教師，2019年10月邀約班上1名男學生單獨用餐，又開車載男大生到內湖碧山巖看夜景，在車上，簡以按摩當藉口，故意觸碰男大生鼠蹊部以及乳頭，男大生覺得遭到侵犯，先以上廁所為由下車，並要求簡載他到捷運站搭車，之後向學校性別平等教育委員會申訴，社工因而告發，士林地檢署日前偵結，依利用權勢猥褻罪，對簡男提起公訴。

44歲簡姓教師，教授通識課程，前年10月30日下午5點多，主動邀約被害學生1人到附近用餐，之後提議到內湖山區看夜景，並在車內說，他會看手相、按摩，隨即將手沿著男大生的膝蓋往上按壓，直到鼠蹊部，甚至要求男大生解開褲子鈕扣，以便按壓鼠蹊部及膀胱，男大生感覺不舒服藉口要上廁所而下車。

簡應訊否認猥褻犯行，僅承認有駕車載男大生去碧山巖拜拜，之後介紹按壓穴位，後因男大生表示要上廁所而停止按摩動作。

起訴指出，簡男對於班上男大生有監督、扶助、照護的關係，竟利用機會而為猥褻行為，並依照男大生的供述、性平會的調查報告書，認定簡男犯利用權勢性交或猥褻罪，依法起訴。

(中時 )