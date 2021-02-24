生產是女人的人生大事。一名女網友抱怨，日前生了一個寶寶，但過程並不順利，醫生建議她立即剖腹，但許多的醫療同意書都須由老公簽署同意，沒想到，老公每簽一張就問護士「保險會給付嗎？」最誇張的是，產後老公不但沒有陪在身邊，對照顧寶寶推三阻四，令她感到相當心寒。

原PO上周五（19日）於臉書粉專《靠北婚姻2.0》匿名發文透露，幾個禮拜前終於將懷胎10月的寶寶生出來了，但生產時卻因產程遲滯，醫生建議她趕快剖腹產，護士急忙拿著手術同意書給老公簽核，孰料，老公每簽一張就問一次「這些保險會給付嗎？」護士及醫生都表示，舉凡有保險實支實付醫療險，皆有給付。

原PO表示，當時已痛到快暈厥，聽到老公只在意保險給付，「真的很不是滋味。」進入手術室後，護士又拿了麻醉同意書等文件給老公簽核，豈知，老公又再問了一次「這些保險也有給付嗎？」得到護士肯定的答案後，老公才放心地簽署。

令原PO難堪的是，生產後醫生替她做縫合說的第一句話竟是，「妳放心，只要有保險，這些都是實支實付，皆可理賠」，一旁的護士也搭腔表示「對啊！妳先生好像很擔心理賠問題」。原PO坦言，那一刻真的不想再看到老公，「我好累，我不想聽到你的聲音」。

產後的幾天，老公也未陪在身邊，甚至為了回家洗熱水澡，來回花費100分鐘的車程，梳洗完畢後還傳Line說「回到自己家洗澡就是爽」，令原PO相當傻眼，隔壁床同樣是剖腹產的產婦，老公都是24小時陪伴在旁。

除此之外，就連當初說好要一起回娘家坐月子，老公也失守承諾，希望老公能多陪伴她及寶寶，都推三阻四，把所有責任推得一乾二淨，她不禁感嘆「連陪我和寶寶都沒辦法，朋友一句話就答應，原來我和寶寶在你心裡的地位，比朋友還不如。」

(中時新聞網)