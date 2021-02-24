國民黨公布屏風設計示意圖。(國民黨提供)

國民黨前年8月初在中央黨部1樓大廳，設置一顆「永懷領袖」大石頭，宛若「石敢當」，黨工間流傳要化解「口舌之爭」風水，但國民黨仍歷經2020總統立委雙雙慘敗，黨內至今時有波折。最近黨中央空間改造，繼填平風水池之後，昨天又移走大石頭，將改設一道前後各有「天下為公」、「努力進前」國父寶墨，且經魯班尺量製的大屏風，黨工間盛傳是風水師指點。國民黨今天公布設計示意圖，強調是景觀重規劃。

國民黨今天發布新聞稿表示，為撙節開銷，中央黨部於去年即規劃減租部分樓層，並於農曆年前完成相關部門辦公空間縮減及搬遷工作，同時協調大樓業主整修各樓層洗手間、茶水間，並同步進行景觀重規劃工作，包括後方中庭造景更新及一樓大廳景觀，均為其中一環。

國民黨說，依據規劃，中央黨部所在八德大樓一樓大廳入口處，未來將設置大型屏風，上書該黨總理孫中山墨寶「天下為公」、「努力進前」，勉勵黨務工作同仁秉持民本精神、事事與人民站在一起，也期許黨務運作順暢，本黨新的一年「牛」轉乾坤、奮啟新局。

黨祕書長李乾龍下午受訪表示，屏風就是展示總理「天下為公」等兩句名言墨寶，當然屏風要放正中間，就像為何把B1水池改成綠色植栽牆，讓很多黨部同仁上班時有活動空間，那就是好的風水。

他說，整個是空間改造，包含總理銅像所在的一樓大廳空間，現在只有2個櫃子展示總理文物，這次會再增加5至6個玻璃櫃，變成一個不定期的展示空間，未來希望成為友善空間，在總理遺像旁邊會定期做一些文物展出。

據悉，國民黨昨天搬走風水石後，將於228連假三天施工，改設屏風，黨工在3月2日連假結束的上班日就可看到成品。

(中時 )