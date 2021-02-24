國內豪華掀背車市場向來受到年輕客群高度關注，台灣奧迪繼去年初導入Audi A1 Sportback之後，宣布將引進全新世代A3 Sportback車系，並從即日起搶先預售，新車提供30 TFSI與35 TFSI雙動力選擇，預售價140萬元起。

同時為滿足熱血性能車迷的渴望，台灣奧迪透露，全新Audi S3 Sportback亦同步導入，預售價為261萬元起。

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(工商 )

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