台灣奧迪展開全新A3 Sportback預售 15:522021/02/24 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內豪華掀背車市場向來受到年輕客群高度關注，台灣奧迪繼去年初導入Audi A1 Sportback之後，宣布將引進全新世代A3 Sportback車系，並從即日起搶先預售，新車提供30 TFSI與35 TFSI雙動力選擇，預售價140萬元起。 同時為滿足熱血性能車迷的渴望，台灣奧迪透露，全新Audi S3 Sportback亦同步導入，預售價為261萬元起。 加工區舊招牌今卸除 科技園區新招牌3月底登場 三星Galaxy Tab S7｜S7＋ Wi-Fi版星霧藍新色登場 教育方案入手更省 (工商 ) #全新 #Sportback #台灣奧迪 #預售 #導入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新科國民運動中心開幕 試營7天全館免費 15:452021/02/24 體育 全新器材、兩倍重訓空間 新科國民運動中心開幕試營7天免費 14:012021/02/24 生活 慧榮科技投資40億 竹北高鐵總部大樓動土 13:112021/02/24 財經 Gogoro平價新車 殺進125市場 04:102021/02/24 財經要聞 《科技》慧榮竹北廠動土 2023營業額上看10億美元 15:572021/02/24 財經 《產業》蝦皮購物去年用戶年增3成 電商迎3趨勢吸金 14:152021/02/24 財經 Google Pixel 5a渲染圖曝光 與Pixel 4a 5G極為相似 10:332021/02/24 科技 兩岸防疫經驗交流 衛長：非常歡迎 15:052021/02/24 兩岸 蓬佩奧余茂春撰文 指責中共實驗室疏漏危害世界 08:382021/02/24 國際 中共百年黨慶 牽動兩會焦點 04:102021/02/24 焦點新聞 AIT與中華冰協合作舉辦國際退役球星線上座談會 15:532021/02/24 體育 財經熱門新聞 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 散戶驚嚇 港股爆慘案崩1000點 背後兇手是它 - 財經 台積小金雞將登興櫃 國壽、富邦壽瘋搶 - 財經要聞 - 工商時報 台積電赴美卡到大石頭 日媒爆成本、工資嚇死人 - 財經 台積電該賣了？投資價值竟鬆動 老謝建議國安基金考慮賣股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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