台隆集團與旗下事業台鈴工業，響應華科事業群發起的「桃園市社會局社工汽車及電動機車捐贈儀式」，主動捐贈兩輛全新電動機車eReadyFun、一輛鈴木（SUZUKI）品牌燃油機車及12頂安全帽，與華科事業群合作，共計捐贈12輛機車予社會局13區家庭服務中心及新住民家庭服務中心，作為社工前往個案家進行訪視、載送個案往返醫院看診及健檢、前往安置機構、運送物資之用。

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