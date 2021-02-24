台鈴工業捐桃園社工電動機車eReadyFun 15:522021/02/24 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台隆集團與旗下事業台鈴工業，響應華科事業群發起的「桃園市社會局社工汽車及電動機車捐贈儀式」，主動捐贈兩輛全新電動機車eReadyFun、一輛鈴木（SUZUKI）品牌燃油機車及12頂安全帽，與華科事業群合作，共計捐贈12輛機車予社會局13區家庭服務中心及新住民家庭服務中心，作為社工前往個案家進行訪視、載送個案往返醫院看診及健檢、前往安置機構、運送物資之用。 車用DRAM夯 南亞科華邦電樂 7,000台限量產製！Cubra發表跨界性能休旅Formentor VZ5 (工商 ) #全新 #社工 #電動機車 #台鈴工業 #eReadyFun 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Gogoro平價新車 殺進125市場 04:102021/02/24 財經要聞 減碳聲浪高 德高速公路早晚將引進速限 16:392021/02/24 國際 現代 IONIQ 5 電動休旅發表！支援 350kW 快充與太陽能車頂，續航里程上看 480 公里 16:532021/02/24 汽車情報-汽車新聞 好會賺 台達電去年全年EPS 9.81元 創高 19:532021/02/24 財經 台積電赴美卡到大石頭 日媒爆成本、工資嚇死人 10:552021/02/24 財經 Gogoro推出新車系 VIVA MIX易操控 價格更親民 04:102021/02/24 時尚消費 衝刺電動機車 打造下個護國神山 04:102021/02/24 財經要聞 5月梅雨季前 仍無解！旱象惡化 台積電載水救急 04:102021/02/24 焦點要聞 新款 Model S 實車被直擊：多功能方向盤、後座螢幕看光光 16:042021/02/24 汽車情報-汽車新聞 新聞分析－扶持產業 政府應下定決心 04:102021/02/24 財經要聞 台積小金雞將登興櫃 國壽、富邦壽瘋搶 04:102021/02/24 財經要聞 財經熱門新聞 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 拿稀土打爆老美 陸為何還不動手？ 專家曝真正原因 - 財經 台積小金雞將登興櫃 國壽、富邦壽瘋搶 - 財經要聞 - 工商時報 陸市場碰壁 澳1月出口量又崩近850億 搖錢樹也失靈 - 要聞 華為手機邁入鴻蒙時代 IDC警告：進攻海外 不能沒它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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