後疫情時代，民眾愈發重視健康生活，納智捷汽車24日與鴻華先進首次舉行聯合產品發表，推出「LUXGEN FRESH ZONE+健康對策」，透過「三層過濾、四種防護、一鍵清新」，以車聯網遠端遙控功能結合醫療級口罩濾材及負離子清新濾網，讓您與家人能在進入車室前就透過手機啟動車輛並預先有效過濾空氣中99.9％的PM2.5有害懸浮微粒，同時並可抑制包含大腸桿菌、金黃色葡萄球菌功能、肺炎桿菌在內等有害物質，以科技建構多重防護安全。

納智捷總經理蔡文榮表示：「URX榮獲國內元月七人座SUV銷售冠軍，代表納智捷為台灣消費者量身打造產品的策略奏效，考量後疫情時代，民眾更重視車室密閉空間的健康防疫及空氣品質，特別與鴻華合作，推出LUXGEN FRESH ZONE+健康對策，全車系升級標配PM2.5健康對策濾網，URX更導入由鴻華先進調教、傲視同級車的Link+車聯網科技，在還沒進入車室前，就可以用手機遠端啟動一鍵清新功能，過濾車室中有害懸浮微粒、細菌、病毒等，提供最佳的健康安全防護，創造安全清新的乘坐環境，這是台灣首創的汽車健康科技，在全球疫情期間是全面性防疫的重要助力。」

鴻華先進副董事長左自生表示：「納智捷是鴻華先進首要客戶，透過雙方的合作，讓創新研發的技術可以有一個接地氣的出海口，也讓消費者能透過自主品牌搶先體驗最新、最好的技術。今天只是起步，未來會有更多好消息跟大家分享」。

這次納智捷所推出的「LUXGEN FRESH ZONE+健康對策」，想為台灣消費者提供三個+0的好消息，第一個0是【車室加0】：全車系升級標配PM2.5健康對策濾網，具有三層過濾、四種防護功效，提供全家健康舒適的用車環境。為了回饋國人，入主全車系再享終生回廠免費臭氧殺菌服務！第二個0是【URX 7人座加0就可以擁有價值15,000元的LINK＋智聯網系統】，慶祝元月URX獲七人座SUV銷售冠軍，特別推出限量URX七人健康旗艦款（111.9萬元）/七人健康樂活款（98.8萬元），免費升級LINK+智聯網系統，透過鴻華先進調教，具有AR遠端控制、PM2.5一鍵清新、一鍵服務、車況檢視與AI手機鑰匙／數位鑰匙分享等功能，車外就能用手機啟動一鍵清新，過濾車室中99.9%的PM2.5有害懸浮微粒，創造專屬的「LUXGEN FRESH ZONE+健康對策」！更是領先國內同級車搭載車室醫療級濾網及具預先過濾殺菌一鍵清新功能的智慧SUV！ 第三個+0是【居家+0】，3月起入主納智捷全車系，可享有SHARP AIoT智慧空氣清淨機（售價：17,900元），有效抑制浮游型新型冠狀病毒。即使出門在外，亦可透過AIoT智慧遠端控制，輕鬆操控家中的空氣清淨機，自動偵測室內空氣的汙濁程度及運轉狀態，納智捷三個+0讓您從家到車、從出門到回家都能提供家人們純淨舒適的生活環境。

(工商 )