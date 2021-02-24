日本東京都青梅市昨天發生住宅大火並延燒到山林，過了一天火勢仍無法撲滅，東京消防廳估計，已延燒超過9萬平方公尺的範圍，陸上自衛隊今天也出動直升機從空中灌救。

日本放送協會（NHK）報導，東京都青梅市澤井地區昨天下午1時20分左右發生火災，燒毀兩棟住宅，隨後距離約300公尺外的寺院與山林也失火。

建物部分的火勢雖已撲滅，但山林火災經過一天仍持續延燒，除了消防單位救火以外，陸上自衛隊今天上午也出動直升機協助灌救。

東京消防廳表示，到今天清晨5時許，火勢已延燒大約9萬5000多平方公尺。

警視廳說，一名住在被燒毀住宅的男性供述，昨天下午在自家庭院中生火，用水滅火後才回到室內，但過一會兒便發現發生火災。

警視廳認為，可能是庭院中沒有完全熄滅的火苗，被強風吹到周遭而延燒，目前正詳細調查起火原因。

另外，櫪木縣足利市西宮町21日發生山林大火，雖然出動消防單位且自衛隊派出直升機灌救，但火勢至今沒有撲滅的跡象。

自衛隊今天上午再次派出直升機協助救火，足利市並擴大避難勸告範圍，呼籲附近72戶家庭疏散避難，附近一所中學也停課以防意外。

足利市當局指出，目前沒有人因火災受傷，火勢也沒有蔓延到建物，消防單位與自衛隊仍持續救火中。

(中央社)