新北市汐止、新莊、永和區昨（23）日接連發生3起凶殺案，民眾擔心新北治安亮紅燈，新北市長侯友宜今日表示，新北市治安穩定，針對情感問題個案均迅速偵破，事後亦檢討預防措施，讓新北治安更好。

侯友宜今天下午出席新北市警局2月份局務會報時表示，新北市的治安相當的穩定，一些個別的感情問題所造成的凶殺案，同仁很快就破案，個別的案子我們都要求最快速度的壓制，立即破案，有效的防範，還有面對發生的案子，都會事後不斷檢討，採取更好的預防措施，讓新北市的治安更能夠往前走。

(中時 )