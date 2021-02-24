學測揭曉，精誠中學表現亮眼，楊松樺（左2）滿級分、導師李凌堯（左）、陳竺葳（中）、楊詠程（右2）、牟宗晞（右1）。（精誠中學提供／吳敏菁彰化傳真）

學測成績揭曉，精誠中學成績亮眼，自然組表現現出色，國、英、數、自，楊松樺4科60級分，59級分4位、58級分6位、57級分8位，近20位同學都有機會挑戰醫學系。

精誠中學這次學測考試前，已有兩位同學保送台，牟宗晞保送台大電機系、陳竺威上台大地質科學系。牟宗晞是學校第1名學生，因準備物理奧林匹亞選訓營及其他競賽，因而忍痛放棄學測考試表現機會。楊詠程則經特殊選材管道，錄取清大生命科學系。

精誠中學校長郭伯嘉感謝全體師生的努力和家長及各界對於學校的支持、肯定和協助，指出這次數學題目偏難，頂、前標降了3、4級分，提醒學生在科系選擇應對上要小心謹慎

，尤其是社會組科系變數更大，學生填選科系時務必參考更多數據，才能準確把握最有利的升學機會。

精誠中學將在2月26日晚上進行選填志願說明會，也會持續在繁星推薦及申請入學輔導上努力著墨，期望能夠幫助學生去到心目中的第一志願。

(中時 )