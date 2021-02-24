元宵節將至，三重新住民中心特地舉辦「戀戀懷鄉味、新心慶元宵」活動，邀集新住民姊妹手作具有東南亞風味的湯圓，用香蘭葉和紫地瓜打汁調味調色，內餡包綠豆沙，煮熟後再佐以椰奶、薑湯，與在地志工大姊手作台灣小湯圓相映成趣，中心再將這些大小湯圓送給新住民家庭，一舉兩得做公益，兼文化交流。

「戀戀懷鄉味、新心慶元宵」活動由3D藝術果凍烘焙大師越南新住民卞柔勻和范秋水、阮明莉等人準備，她們採取東南亞特有的香蘭葉子打汁攪和麵糰，不僅使煮熟後的湯圓呈現淡綠色，還有一股清香。

另外台灣紫色地瓜也加入材料，使湯圓更加色香味俱全。兩位在地志工大姊廖昭碧和謝美珠也加入做湯圓，兩人說台灣傳統湯圓較小顆，第一次吃到包餡的大湯圓，湯汁還是加入椰奶或薑湯，口味非常特別。

三重新住民中心主任楊巧雯表示，由於疫情關係，許多嫁來新北市的新住民一年來難以返家探親，思鄉之情日益殷切，因此與新住民志工隊長陳秋柳商量，藉由包湯圓活動，讓大家齊聚一堂，開心敘舊以紓解思鄉情懷。

中心隨後帶著志工隊到附近的新住民家庭拜訪，並送上剛做成的綠香蘭、紫地瓜、原味等三色湯圓。在福隆路上開設一家「留戀越南小吃」的邱留戀非常高興，她說嫁來三重23年，先生開計程車，自己忙著做生意，看到粒粒家鄉湯圓有著滿滿的感動。

來自印尼的盧美華表示，印尼是在中秋節吃湯圓，還有小孩滿月或周歲時，香蘭葉則是生活必需品，煮飯炒菜均可入味，尤其印尼知名的千層糕，就一定會加入香蘭。盧美華嫁來新北後，除當通譯外，難忘熱愛音樂，加入印尼竹韻樂團，搖得一手昂格隆好音樂（Angklung印尼傳統竹筒樂器）。

(中時 )