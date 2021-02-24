樂活襪之鄉博物館結合旅行社，將國外旅客帶進社頭。（樂活襪之鄉博物館提供／吳建輝彰化傳真）

也參與台灣友善旅遊，讓身障朋友到社頭遊玩更樂活。（樂活襪之鄉博物館提供／吳建輝彰化傳真）

樂活襪之鄉博物館也到各大學校，推廣社頭織襪文化觀光產業。（樂活襪之鄉博物館提供／吳建輝彰化傳真）

交通部觀光局24日舉辦2021年優良觀光產業及其從業人員表揚，彰化唯一獲獎的是來自社頭鄉傳產業，樂活襪之鄉博物館，以寓教於樂方式，結合國際醫療、文化觀光、更帶動地方農村特產，發展除織襪以外的農村體驗活動，獲得評審青睞，奪下熱心觀光產業獎。

樂活襪之鄉博物館是臺灣第一座織襪觀光工廠，將在地傳統製造廠轉型為觀光工廠，提供遊客一個友善的參觀環境，今年因疫情影響，樂活襪之鄉博物館同樣受到衝擊，但博物館仍堅守崗位，除了招牌襪子娃娃的DIY活動外，結合青農，與地方聞人，共同舉辦市集，還推出採芭樂行程，來吸引觀光客上門。

樂活襪之鄉博物館企劃經理江珮斳表示，社頭織襪是傳產業，傳產業要轉型觀光是一條特別艱難的路，他們求新求變，一直用新的方式推廣台灣觀光，更推崇「教育以及觀光」並行，開辦屬於社頭織襪專業技術培訓學校，讓社頭傳統織襪技術與文化，得以延續下去。

江珮斳說，樂活襪之鄉積極與在地產業、地方政府合作，串連更多地方觀光旅遊，來帶動社頭整體觀光效益，他們堅信沒有所謂夕陽產業，只有不斷創新，就能永續經營，開創屬於自己的路，也希望更多鄉親，能夠到社頭走走，重新認識台灣的織襪王國，社頭小鎮。

(中時 )