農曆春節甫結束，接著元宵節將到來，是農曆新年後的第1個月圓之夜，除了傳統習俗吃湯圓，象徵「團圓、圓滿」外，民俗專家楊登嵙提醒民眾，「元宵禁忌」要多加注意，不宜借錢、吵架，恐將財神爺送走，另在「月圓人團圓」的好兆頭下，也適合招桃花或求姻緣。

民俗專家楊登嵙說，元宵節是農曆一年當中第一個月圓，是個浪漫的節日，古時嫁娶多以父母之命，媒妁之言，在婚前男女少有見面的機會，因此，利用元宵節相互見面，少女跟隨著母親到寺廟燒香，男方則由父母或媒人安排前往寺廟禮佛，男女在燈下互相偷看對方，這是古代「另類」相親方式。

楊登嵙指出，現代未婚男女藉著賞花燈的機會，結伴出遊也物色對象，也有不少人則是藉賞花燈時和情人相會。另外，傳說想求子的夫妻在元宵節當天，可到廟宇向神明「獻燈求丁」祈求生子，成另一種祈福方式。

楊登嵙介紹元宵節當日招桃花的祈求方法如下：

1、在元宵節當天晚上7點到11點間，將供桌設在頂樓或大門口外，準備1束花朵、3支香、1對蠟燭、3樣水果，粉晶球或粉晶手鍊，將備好的供品對著月亮膜拜，此時要誠心許願，早日找到另一半，祈求時要將心儀對象的條件向月亮詳細描述，這樣才容易出現心所嚮往的對象。

2、拿1個簡易的指南針，站在臥室的「中央」，找出自己的「桃花位」。農曆生肖豬兔羊：桃花位在正北方。虎馬狗：桃花位在正東方。蛇雞牛：桃花位在正南方。猴鼠龍：桃花位在正西方。

3.將供桌上許願過的粉晶球或粉晶手鍊放置或吊掛在自己的「桃花位」。

(中時 )