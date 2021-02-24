受到近期美國遭遇30年來最強烈的暴風雪，導致當地各大石化廠紛紛宣布不可抗力暫時停工，生產中斷，預料將造成全球石化原料短缺，推升各相關報價急漲。

其中本周酚亞洲現貨報價周急漲逾百美元，突破每噸1000美元，而歐洲地區報價暴漲200美元，鹿特丹FOB漲逾每噸1500美元；另外，丙酮亞洲現貨報價則站上每噸1100美元，較前一周上漲20美元，而美國和歐洲地區也單周分別漲近2%和3.7%。(商品行情網)

(時報資訊)