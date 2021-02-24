《商情》生產中斷 推升酚酮報價急漲 15:572021/02/24 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到近期美國遭遇30年來最強烈的暴風雪，導致當地各大石化廠紛紛宣布不可抗力暫時停工，生產中斷，預料將造成全球石化原料短缺，推升各相關報價急漲。 其中本周酚亞洲現貨報價周急漲逾百美元，突破每噸1000美元，而歐洲地區報價暴漲200美元，鹿特丹FOB漲逾每噸1500美元；另外，丙酮亞洲現貨報價則站上每噸1100美元，較前一周上漲20美元，而美國和歐洲地區也單周分別漲近2%和3.7%。(商品行情網) 台灣權王－漲價頻傳 國巨華新科權證靚 《商情》買氣增溫 上海期膠價揚 (時報資訊) #全球 #急漲 #生產 #中斷 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求強勁 紐約棉花續漲 10:002021/02/24 財經 《類股》中鋼1月賺贏去年 燁輝、新光鋼Q1獲利可期 13:072021/02/24 財經 外交難突圍美改攻供應鏈 4大領域拉齊台韓日澳 拚製造與陸脫鉤 12:202021/02/24 財經 ABF帝王再臨！高盛升南電420元天價 09:222021/02/24 財經 台股4個月漲4千點 漲幅32％歷史罕見 漲多拉回壓力重 13:112021/02/24 財經 陸鋼品出口退稅傳4月起下調 04:102021/02/24 財經要聞 《美股掃瞄》不同調 道瓊連3紅、那指續黑 08:522021/02/24 財經 《台北股市》盤中焦點股：欣興、群創、鈞興-KY、高興昌、盛群 10:002021/02/24 財經 操盤心法－高檔震盪緩和乖離，低基期股補漲 04:102021/02/24 證券．權證 13檔傳產股 補漲行情可期 04:102021/02/24 財經要聞 《集中市場》神山搖搖欲墜 三大法人賣超317.66億元 15:232021/02/24 財經 財經熱門新聞 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 散戶驚嚇 港股爆慘案崩1000點 背後兇手是它 - 財經 台積小金雞將登興櫃 國壽、富邦壽瘋搶 - 財經要聞 - 工商時報 台積電赴美卡到大石頭 日媒爆成本、工資嚇死人 - 財經 台積電該賣了？投資價值竟鬆動 老謝建議國安基金考慮賣股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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