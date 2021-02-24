興富發(2542)旗下「貝可麗烘焙工坊」第二間店今日正式開幕，副總經理廖昭雄表示，這是第2間麵包店，表示公司已找到麵包量產的方式，未來公司將會為社區添置生活必需的設置，不只麵包店還會有餐廳添置，積極為店面活化價值，希望能推升店面價格，出售時價值會更高。

興富發2019年開始，興富發集團除建築營造本業，正式跨足、商場、飯店、餐飲多元事業共同發展，貝可麗烘焙工坊在「大直CBD」開幕後，2021年選定內湖區優質社區「國賓官邸」，成為興富發強化大型社區機能的餐飲前哨戰。

興富發行銷企劃總監 張淑真表示，加強生活機能之外也是將公司資產的活化利用，目前以國賓官邸為樣板，未來集團推案的新區域如淡水、基隆等大型社區，都有進駐設點的計畫。

貝可麗店面空間由興富發集團旗下的齊裕營造一手包辦，設計採自然療癒風格，貝可麗國賓官邸門市今日正式開幕，並推出優惠活動。

(時報資訊)