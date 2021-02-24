Sophos今(24)日宣布該公司計畫為搭載高通技術公司高通Snapdragon運算平台的5G PC提供Sophos Intercept X端點保護。Sophos Intercept X與Snapdragon運算平台的結合，將透過常時啟動、常時連網的PC環境，為使用者提供新一代的安全防護，預估用於Snapdragon運算平台的Intercept X於2021年下半年上市。

透過Snapdragon運算平台，以智慧型手機技術為基礎的5G連網，能夠為使用4G和5G蜂巢式網路的輕薄無風扇筆記型電腦提供頂級的效能和效率。Sophos Intercept X是專為保護先進的運算系統和端點所設計，透過深度學習人工智慧和防勒索軟體功能，阻止最新的網路安全威脅。Sophos預估，用於Snapdragon運算平台的Intercept X將可於2021年下半年上市。

Sophos技術長Joe Levy表示，一個結合智慧型手機和PC技術，支援常時啟動、常時連網、且具有互動性的運算環境，帶來的是許多獨特的安全防護能力和機會。綜觀過去，行動裝置經歷的安全事件數量遠低於由傳統架構所驅動的PC。這當然不是因為這些裝置並不普遍，而是因為相對於PC，它們的現代架構提供了整體的可預測性，使應用程式廠商能夠設計高效能並且安全的軟體。

高通技術公司產品管理資深總監Miguel Nunes表示，現在除了實現常時啟動、常時連網的PC體驗外，高通支援5G的Snapdragon運算平台還帶來了立基於先進的人工智慧和5G連網能力的新一代創新安全防護。我們與Sophos合作，透過在我們的解決方案上以人工智慧加速的威脅偵測功能，強化Sophos領先業界的端點保護，使裝置側安全性更上層樓。

(時報資訊)